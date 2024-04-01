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Понедельник, 1 апреля 2024, 22:10 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Над Черным морем уничтожено шесть украинских БПЛА

Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны РФ в понедельник, 1 апреля, сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над акваторией Черного моря.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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