В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вечером в понедельник 1 апреля объявил режим воздушной опасности в регионе в связи с замеченными украинскими беспилотниками.

В своем Telegram-канале Артамонов написал: «Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность».

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время», – добавил глава региона.

Липецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube