В Красноярском крае пассажирский поезд врезался в сошедший с рельсов грузовой вагон

В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с сошедшим с рельсов грузовым вагоном. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, ночью на участке железнодорожного пути между станциями Жайма и Мана Красноярской железной дороги в Манском районе Красноярского края произошел сход трех вагонов грузового поезда без опрокидывания. Машинист следовавшего навстречу по данному участку железной дороги пассажирского поезда №123 Красноярск – Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава. «Движение поездов на указанном участке железной дороги приостановлено, ведутся восстановительные работы. Причины и обстоятельства события устанавливаются», – говорится в сообщении прокуратуры.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (263 УК), сообщило Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте. По предварительным данным, сход трех хвостовых вагонов с углем мог произойти в результате срабатывания автотормозов грузового поезда. Следующий во встречном направлении пассажирский поезд Красноярск – Абакан не успел остановиться и столкнулся с опрокинувшимся вагоном. В результате с рельсов сошла одна колесная пара электровоза пассажирского поезда. Никто не пострадал, уточнили в СКР.

Пресс-служба Красноярской железной дороги сообщила, что из-за инцидента задерживаются пассажирские поезда №123 Красноярск – Абакан и №124 Абакан – Красноярск, а также около десяти грузовых составов.

По последним данным КрЖД, восстановлено движение поездов на одном пути перегона Жайма – Мана. Работы на втором пути перегона продолжаются. В них задействованы два восстановительные поезда.

Отмечается, что задержанные пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам следования. Оба поезда отстают от расписания на 9 часов.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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