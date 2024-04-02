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Вторник, 2 апреля 2024, 09:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Пьяный житель Саратовской области ранил из ружья трех человек

В Саратовской области мужчина устроил стрельбу возле магазина. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в селе Перелюб. 55-летний житель был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пришел к магазину с ружьем и внезапно открыл огонь по стоявшим на улице сельчанам.

В результате с огнестрельными ранениями ног и рук были госпитализированы две женщины и мужчина.

Нападавшего удалось задержать. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением оружия. Расследование продолжается.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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