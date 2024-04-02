Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над двумя регионами

Министерство обороны России во вторник, 2 апреля сообщило, что силами ПВО над Белгородской и Курской областями было уничтожено пять украинских беспилотников.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области».

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил силы ПВО за сбитые БПЛА.

«В небе над Курском сбит еще один украинский БПЛА. Благодарю всех, кто сейчас на боевом дежурстве. …В небе над Курским и Октябрьским районами сбиты еще 2 украинских БПЛА. Спасибо бойцам ПВО!», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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