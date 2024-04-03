Жителей пяти федеральных округов России предупредили об опасности схода лавин

В пяти федеральных округах России сохраняется высокий риск схода лавин. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Риски схода лавин и снежных масс, в том числе с перекрытием автомобильных дорог, сохраняются в горных массивах субъектов Дальневосточного, Сибирского, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и в Мурманской области», – сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

В частности, опасно находиться в горах Краснодарского края и Адыгеи на высотах выше полутора тысяч метров.

«В городе Сочи, Республике Ингушетия и Чеченской Республике свыше одной тысячи метров», – сообщили специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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