В Сочи нарушено движение поездов из-за оползня

Из-за схода грунта и обрушения опорной стены на железнодорожные пути нарушено движение поездов на участке Дагомыс – Сочи. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

По информации железнодорожников, поздно вечером 2 апреля на 1955 км участка Дагомыс – Сочи вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 кубометров грунта и элементов бетонных конструкций. В результате произошло повреждение 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети.

«В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов», – сообщили в СКЖД.

Железнодорожники ведут работы по расчистке пути и восстановлению контактной сети.

Как сообщили в мэрии города, по поручению главы Сочи на месте развернут городской оперативный штаб. В работах по ликвидации последствий ЧП задействованы 50 специалистов сочинской дистанции пути РЖД и шесть единиц специализированной техники. «Железнодорожное сообщение не прерывалось. Поезда дальнего следования и пригородные составы следуют по второму пути», – говорится в сообщении горадминистрации.

Сочи, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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