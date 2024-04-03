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Среда, 3 апреля 2024, 13:03 мск

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В ЛНР нашли тайник с гранатами и самодельными бомбами

Фото: Pixabay

В Луганской народной республике бойцы Росгвардии обнаружили схрон с боеприпасами иностранного производства и самодельными бомбами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В замаскированном тайнике находились боеприпасы производства США и Польши, а также подготовленные к использованию самодельные взрывные устройства», – говорится в сообщении. Силовики нашли схрон в лесу рядом с населенным пунктом.

В тайнике находились более 15 тысяч патронов к стрелковому оружию, более 100 гранат различной модификации, две мины, выстрел к американскому гранатомету М44, более 2,2 кг пластичной взрывчатки, тротиловые шашки, огнепроводный шнур, более 70 кумулятивных зарядов.

Отмечается, что непригодные к транспортировке боеприпасы саперы уничтожили на месте накладным зарядом. Остальные опасные находки были переданы взаимодействующим органам.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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