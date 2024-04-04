На Запорожской АЭС отключилась резервная линия энергоснабжения

На Запорожской АЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

«Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1». Причины отключения уточняются», – сказано в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, не превышающем естественных фоновых природных значений.

Ранее ряд российских телеграм-каналов сообщили об обстреле города Энергодара, где расположена ЗАЭС, со стороны Украины. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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