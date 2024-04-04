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Четверг, 4 апреля 2024, 16:06 мск

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В новосибирской школе произошла вспышка кишечной инфекцией

В Новосибирской области 14 школьников заразились острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Вспышка заболевания произошла в образовательном учреждении деревни Ургун Искитимского района. На данный момент известно о 14 пострадавших учащихся.

Работу пищеблока приостановили. Школьников временно перевели на дистанционный режим обучения.

Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования отобранных проб блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря, а также биологического материала работников столовой.

Следственный комитет проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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