В результате атаки украинского дрона в Херсонской области погибли два человека

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 4 апреля сообщил, что в Новой Каховке погибли два работника связи, атакованные украинским беспилотником.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «В Новой Каховке террористы киевского режима сбросили бомбу с дрона на бригаду рабочих, которые восстанавливали мобильную связь в городе. Два человека погибли, один в тяжелом состоянии находится в больнице. Один из погибших мог выжить, но боевики ВФУ стали бить беспилотниками по бригаде скорой помощи, приехавшей на место, из-за этого медпомощь раненому вовремя оказать не удалось».

«В Каховке боевики диктатора Зеленского сбросили мины с дронов рядом со зданием почты и прямо на ДК «Мелиоратор». Дворец культуры получил повреждения», – добавил также губернатор региона.

Ранее сегодня глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о гибели двух человек в результате удара украинских беспилотников по грузовику, перевозившему продукты и воду.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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