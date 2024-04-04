Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Министерство обороны РФ в четверг, 4 апреля, сообщило об уничтожении в небе над белгородчиной очередного украинского беспилотника.
В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».
Москва, Иван Бабурин
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