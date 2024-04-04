Над Курской областью сбито пять украинских беспилотников

Министерство обороны России и губернатор Курской области в четверг, 4 апреля, сообщили, что в небе над регионом силами ПВО было сбито пять БПЛА Украины.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области».

«Сбито еще три украинских беспилотника в небе над Курском. Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место», -написал позже губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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