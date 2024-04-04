российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 апреля 2024, 00:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Российские силы ПВО ликвидировали восемь украинских дронов над Курской областью

Министерство обороны РФ в четверг, 4 апреля, сообщило, что в небе над Курской областью было уничтожено семь украинских БПЛА и один перехвачен.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,