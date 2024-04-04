Российские силы ПВО ликвидировали восемь украинских дронов над Курской областью

Министерство обороны РФ в четверг, 4 апреля, сообщило, что в небе над Курской областью было уничтожено семь украинских БПЛА и один перехвачен.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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