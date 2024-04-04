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Пятница, 5 апреля 2024, 00:32 мск

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После встречи с жителями был ранен губернатор Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вечером в четверг, 4 апреля, был ранен ножом в живот после встречи с местными жителями, – сообщают СМИ.

В пресс-службе главы региона сообщили: «Сегодня вечером в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на главу региона. После встречи с гражданами, на выходе из здания ДК «Строитель», Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. Нападавший задержан».

Мурманск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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