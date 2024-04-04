В Курской и Белгородской областях объявлена опасность атаки беспилотников

Губернатор Курской область Роман Старовойт в ночь на пятницу, 5 апреля, сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки украинских беспилотников. В мэрии Белгорода также предупредили об опасности ударов БПЛА.

В своем Telegram-канале глава региона написал: «Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки».

В Белгородской области также объявлена опасность атаки БПЛА.

«РСЧС: Внимание! Белгородская область. Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», – говорится в сообщении мэрии Белгорода.

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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