В Курской и Белгородской областях объявлена опасность атаки беспилотников

Губернатор Курской область Роман Старовойт в ночь на пятницу, 5 апреля, сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки украинских беспилотников. В мэрии Белгорода также предупредили об опасности ударов БПЛА.
В своем Telegram-канале глава региона написал: «Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки».
В Белгородской области также объявлена опасность атаки БПЛА.
«РСЧС: Внимание! Белгородская область. Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», – говорится в сообщении мэрии Белгорода.
Курск, Иван Бабурин
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