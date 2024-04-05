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Пятница, 5 апреля 2024, 10:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Бурятии один человек погиб в аварии с поездом

В Бурятии поезд врезался в автомобиль на железнодорожном переезде. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде перегона Икабья-Сенаторский Восточно-Сибирской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал перед приближающимся составом.

«Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля скончался от полученных травм», – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по указанному участку пути уже восстановлено.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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