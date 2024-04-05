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Пятница, 5 апреля 2024, 12:15 мск

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В Таиланде задержали торговавшего криптовалютой россиянина

В Таиланде задержали гражданина России, организовавшего нелегальный пункт обмена криптовалюты. Об этом сообщает Bangkok Post.

36-летний россиянин проживал на острове Пханган. Он размещал в сети рекламные объявления сервиса по обмену криптовалюты. В ходе полицейской операции в провинции Сураттхани правоохранители нашли легальный магазин по продаже изделий из каннабиса, частично легализованного в Таиланде. Там же была табличка с надписью «Биткойн».

По данным газеты, на допросе россиянин признал, что вместе с другим фигурантом дела оказывал туристам услуги по обмену криптовалют.

Операции с криптовалютой в Таиланде ограничены законом и строго регулируются.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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