В ЛНР задержали студентку-отличницу, шпионившую за ВС РФ для ВСУ

В Луганской народной республике задержана студентка, передававшая украинским вооруженным силам данные о российских военнослужащих. Об этом сообщило УФСБ по ЛНР.

По данным спецслужбы, жительница республики собирала и передавала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении специальной военной операции.

В УФСБ уточнили, что задержанная является студенткой-отличницей последнего курса одного из вузов ЛНР по специальности «социология», передает ТАСС.

Фигурантка призналась, что фотографировала передвижение военной техники, а также административные здания, следует из оперативного видео спецслужбы. Связь с кураторами на Украине задержанная поддерживала через телеграм-каналы.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники УФСБ также задержали жителя ЛНР, передававшего ВСУ в течение пяти лет личные данные российских военных. Украинского шпиона поймали при попытке перехода границы республики с Ростовской областью.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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