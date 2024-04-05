В Красноярске полицейский раздал изъятые игровые автоматы знакомым

В Красноярске полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий. Правоохранитель отдал знакомым игровые автоматы и покерные столы, которые были изъяты и хранились в качестве вещественных доказательств.

В период с 2019 по 2020 год подозреваемый, занимая должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам, имея беспрепятственный доступ к хранилищу ГУ МВД России по Красноярскому краю, обеспечил доступ троим знакомым для выбора игровых автоматов, находящихся в исправном состоянии.

В результате из хранилища пропали 30 игровых автоматов и два покерных стола. Оборудование впоследствии было использовано для осуществления незаконной организации и проведения азартных игр.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Полицейский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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