В Кабардино-Балкарии школьник предложил девочке пострелять по людям за 1 млн рублей

В Кабардино-Балкарии школьник предложил ученице начальных классов пострелять по людям в парке и получить за это деньги. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Девочка получила сообщение от неизвестного с предложением заработать 1 млн рублей за стрельбу по людям. Школьница показала сообщение отцу, а тот обратился в правоохранительные органы.

Полицейские быстро вычислили отправителя, им оказался ученик шестого класса одной из сельских школ. Мальчик рассказал, что разыграл девочку и хотел в следующем сообщении рассказать, что это фейк и так поступают мошенники.

Отмечается, что ребенок воспитывается в благополучной семье и не состоит на учете в надзорных органах.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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