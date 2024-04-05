Генконсульство России в Нью-Йорке эвакуировало посетителей из-за землетрясения

Генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров в пятницу, 5 апреля, сообщил об эвакуации посетителей из здания диппредставительства из-за произошедшего землетрясения, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Захаров сказал: «Посетителей временно эвакуировали. Обращений россиян в связи с землетрясением пока не поступало».

Ранее сегодня Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло в 14.23 по времени UTC (17.23 мск) недалеко от Нью-Йорка в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон штата Нью-Джерси.

Сообщается также о приостановке работы международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, аэропорта Ньюарк Либерти в Нью-Джерси и аэропорта Балтимор-Вашингтон с целью проверки состояния взлетно-посадочных полос.

Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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