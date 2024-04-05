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Пятница, 5 апреля 2024, 19:22 мск

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Воинская часть в Приднестровье подверглась атаке дрона-камкадзе

Министерство государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в пятницу, 5 апреля, сообщило об атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в шести километрах от границы с Украиной, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном МГБ Приднестровья, говорится: «Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Минобороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет».

Тирасполь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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