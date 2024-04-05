Белгородская область подверглась атаке украинских дронов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 5 апреля, сообщили об атаке украинских дронов сразу на несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Атаке со стороны ВСУ подверглись сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. В Шебекино, в районе объездной дороги, в поле FPV-дроном был атакован трактор. В результате взрыва трактор полностью сгорел, пострадал механизатор. У мужчины ссадины левой кисти. Вся необходимая медицинская помощь была оказана в ЦРБ. Дальнейшее лечение пострадавший будет получать амбулаторно».

«В посёлке Красное в результате обстрела пострадавших нет. Различные повреждения получили три домовладения – выбиты окна, посечены фасады и заборы, также посечены баня, гараж и два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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