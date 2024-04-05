Мэр Оренбурга призвал жителей города к срочной эвакуации

Глава администрации Оренбурга Сергей Салмин поздно вечером в пятницу, 5 апреля, призвал жителей города к срочной эвакуации, поскольку в связи с паводком в зоне риска оказались сразу несколько районов.

В видеообращении к горожанам Салмин говорит: «Я сейчас хочу обратиться к оренбуржцам, проживающим в зонах возможного подтопления. Это очень серьезно. Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 см и сейчас составляет 778 см! Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать. Электро и газоснабжение ваших районов будет отключено. Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков».

«Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес», – подчеркнул мэр Оренбурга.

Ранее сегодня сообщалось о введении режима ЧС в Орске Оренбургской области в связи с прорывом дамбы на реке Урал.

Оренбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube