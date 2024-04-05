В Орске эвакуировано 94 человека

Администрация губернатора Оренбургской области в ночь на субботу, 6 апреля, сообщила, что в Орске из зоны риска, где накануне прорвало дамбу, эвакуированы 94 человека, в том числе 40 детей.

В сообщении пресс-службы главы региона говорится: «Из зоны риска в пункты временного размещения доставлено 94 человека, из них 40 – дети. Остальные располагаются у родственников. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не требуется. Принято решение об отключении электроэнергии в подтопляемых районах в случае повышения паводковых вод до критического уровня».

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании комиссии по ЧС в Орске сообщил, что работы по восстановлению поврежденных участков дамбы ведутся в оперативном режиме, завезен необходимый материал, по прилегающей к месту прорыва территории рассредоточены гидропосты.

Орск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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