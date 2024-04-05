Жителей Евпатории призвали запасаться водой

Врио главы администрации Евпатории Иван Просоедов в ночь на субботу, 6 апреля, призвал жителей города запасаться водой, так как после устранения аварии ее подача будет временно прекращена.

В своем Telegram-канале Просоедов написал: «Устранили локальную аварию в городской сети водоснабжения, но произошел порыв в центральном водоводе. В течение часа прекратится подача воды в город, по возможности запасаемся. Завтра обеспечим подвоз воды, график будет размещен дополнительно. Аварийная бригада ГУП РК «Вода Крыма» уже работает над устранением аварии».

Евпатория, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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