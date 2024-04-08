ВС РФ захватили опорник ВСУ на окраинах Часова Яра и уничтожили сотни боевиков «Азова»*

Десантники ивановского соединения ВДВ из состава группировки российских войск «Юг» взяли опорный пункт украинской армии на окраинах города Часов Яр в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, десантники подавили основные огневые точки противника и подошли к позициям ВСУ с нескольких направлений. Затем штурмовики под прикрытием бронетехники захватили вражеские позиции, уничтожая украинских боевиков огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами, передает РИА «Новости».

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в свою очередь сообщил ТАСС, что российские военные уничтожили на окраинах Часова Яра группу боевиков националистического полка «Азов»*. По его словам, большая часть боевиков находилась в жилой застройке одного из микрорайонов, их разбили вместе с опорниками.

По оценке Кимаковского, уничтожены нескольких сотен «азовцев»*. «Точнее сказать трудно, поскольку они похоронены под завалами многоэтажек, в которых находились на момент ударов наших ВКС», – сказал советник главы ДНР.

* признан террористическим и запрещен в России

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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