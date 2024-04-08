В Тольятти произошел пожар на прогулочном теплоходе

На прогулочном теплоходе в Тольятти произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило сегодня утром. В этот момент судно «Империя» стояло на причале в речном порту в Тольятти.

«По прибытию установлено, что в машинном отделении прогулочного судна «Империя» сильное задымление. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – пожар №2», – говорится в сообщении. На месте работают 61 специалист и 18 единиц техники.

Отмечается, что в результате пожара пострадавших нет.

Тольятти, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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