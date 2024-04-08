Паслер рассказал о компенсациях пострадавшим в результате паводка

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на брифинге в понедельник, 8 апреля, заявил, что на этой неделе 16 тысяч человек, пострадавших от паводка, получат выплаты, – сообщают СМИ.

В ходе своего заявления Паслер сказал: «На сегодняшний день выплаты по области получили 649 граждан. На этой неделе планируем выплатить 16 тысячам человек. Компенсацию получат те, кто полностью потеряет жилье. Сумма в 21 миллиард рублей при введении ЧС учитывает количество домов, их площадь, цену».

«Мы вчера приняли решение, что оплаты за ЖКХ начисляться не будут. Если будет хоть какой-то факт, соответствующие надзорные структуры – полиция, прокуратура, следственные органы, безусловно, примут все ресурсы в силу закона для того, чтобы выполнить решения штаба КЧС», – добавил губернатор региона.

Оренбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube