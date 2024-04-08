В результате обрушения моста в Смоленской области погибла женщина

ГУ МЧС по Смоленской области в понедельник, 8 апреля, сообщило, что в городе Вязьма обрушился путепровод с находившимися на нем двумя автомобилями. Погибла женщина, есть пострадавшие, – сообщают СМИ.

В сообщении регионального МЧС говорится: «В 16:32 по системе «112» поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в г. Вязьме. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находились два автомобиля (легковой и грузовой). При обрушении путепровода погибла Женщина, еще один человек пострадал».

В свою очередь, местные медицинские службы сообщили о шести пострадавших в результате обрушения моста в Вязьме.

В Управлении Московской железной дороги сообщили, что «из-за обрушения путепровода на ж/д пути в районе Вязьмы движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в Смоленской области приостановлено».

Смоленск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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