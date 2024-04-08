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Понедельник, 8 апреля 2024, 22:19 мск

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В поселке в Челябинской области паводком прорвало плотину

ГУ МЧС России по Челябинской области в понедельник, 8 апреля, сообщило, что в поселке Павловский в Брединском районе Челябинской области прорвало насыпную плотину, но угрозы населенным пунктам нет.

В сообщении пресс-центра регионального МЧС говорится: «Паводок прорвал насыпную плотину на реке Утяжкин Дол (приток Байтука) в Брединском районе Челябинской области. Река Утяжкин Дол меньше Миасса. Плотина, местные называют ее плотинкой, насыпная. Ниже по течению реки есть озеро. На месте находятся сотрудники МЧС и администрация муниципалитета. Ведется мониторинг обстановки и контроль за уровнем воды, угроза подтопления населенных пунктов не прогнозируется».

Челябинск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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