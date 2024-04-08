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Понедельник, 8 апреля 2024, 22:31 мск

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Курганцев призвали сделать месячный запас питьевой воды

Генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников в понедельник, 8 апреля, рекомендовал жителям Кургана запастись питьевой водой на месяц из-за риска затопления водозаборных сооружений.

В комментарии местным СМИ Овсянников сказал: «В связи с новой информацией по уровню паводка имеется риск затопления водозаборных сооружений. Поэтому всем жителям Кургана необходимо сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Использовать все возможные емкости для того, чтобы этот запас был как можно больше».

Курган, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Курган, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Наводнение,