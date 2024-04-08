Обрушившийся под Смоленском мост восстанавливать не будут

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в понедельник, 8 апреля, заявил, что обрушившийся путепровод в Вязьме восстанавливать не имеет смысла, так как обрушилось 6 из 7 пролетов, – сообщают СМИ.

В комментарии журналистам Анохин сказал: «Мост в Вязьме необходимо разобрать фактически полностью, обрушилось 6 из 7 пролетов Завтра определяем цену восстановительных работ, приступим к демонтажу. По сути нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла».

«Работы по разбору моста будут вестись круглосуточно, за ночь все надо убрать и дать путь поездам», – добавил глава региона.

В свою очередь, в Московской железной дороге (МЖД) сообщили, что «на месте обрушения моста в Вязьме железнодорожники разбирают конструкции».

«Сейчас работает около 300 железнодорожников и два восстановительных поезда», – уточнили в МЖД.

Ранее сегодня сообщалось, что в городе Вязьма Смоленской области обрушился путепровод, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате, один человек погиб, пятеро госпитализированы.

Смоленск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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