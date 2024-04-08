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Вторник, 9 апреля 2024, 02:35 мск

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Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

Архив. Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ в понедельник, 8 апреля, сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 23.00 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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