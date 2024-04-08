В реке Урал близ Орска зафиксировано снижение уровня воды

В МЧС России вечером в понедельник, 8 апреля, сообщили о незначительном снижении уровня воды в реке Урал в районе Орска, за два часа он опустился на 9 см. Кроме того, в ряде регионов страны паводковая ситуация начала стабилизироваться.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «Ситуация остается напряженной, но на некоторых участках подтопленного города вода начала отступать. Уровень воды в реке Урал в районе Орска за 2 часа снизился на 9 см, но по-прежнему превышает опасную отметку. На гидропостах ведется непрерывный мониторинг. Всего из опасной зоны эвакуировано около 2,5 тыс. человек. Сотрудники МЧС России осуществляют круглосуточное дежурство на наиболее опасных участках. В пунктах временного размещения с пострадавшими продолжают работы психологи».

«Паводковая обстановка стабилизируется на территории Алтайского края, Брянской области, Самарской области, где от воды освободились 263 жилых дома и 191 приусадебный участок. В населенных пунктах, освободившихся от воды, проводятся аварийно-восстановительные работы. Населению оказывается помощь по расчистке приусадебных участков, откачке воды из домов, а также их просушке. Вместе с тем в Курганской области подготовка к волне паводка ведется в круглосуточном режиме. Специалисты МЧС России укрепляют дамбу в Кургане. Для оказания психологической помощи населению работает горячая линия, всего задействовано в работах более 1 тыс. человек и свыше 500 единиц техники», – добавили в МЧС России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube