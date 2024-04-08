В Белгороде и области объявлена ракетная опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью во вторник, 9 апреля, объявил о ракетной опасности в областном центре и регионе.
В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место».
Белгород, Иван Бабурин
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