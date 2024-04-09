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Вторник, 9 апреля 2024, 17:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Над Белгородской областью за полчаса было сбито четыре украинских беспилотника

Архив. Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ во вторник, 9 апреля, сообщило, что над Белгородской областью в течение 30 минут было уничтожено четыре украинских БПЛА самолетного типа.

В сообщениях оборонного ведомства говорится: «Около 16.00 мск. пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области. …Около 15.30 мск. …дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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