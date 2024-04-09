Власти Оренбурга предупредили горожан о возможной экстренной эвакуации

Глава администрации Оренбурга Сергей Салмин во вторник, 9 апреля, заявил, что в городе может быть объявлена экстренная эвакуация и призвал горожан вывезти детей, пожилых людей и инвалидов, животных, не дожидаясь прихода воды, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Салмин написал: «Внимание, оренбуржцы! В 19.00 в городе зазвучит сирена. Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. Уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 см. При уровне 930 произойдет подтопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно. Помимо тех территорий, которые уже подтоплены, вода придет в новые!»

«Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города. Не теряйте время. Детей, пожилых людей и инвалидов, животных лучше вывезти из домов, не дожидаясь прихода воды. Прямо сейчас нужно собрать документы и ценные вещи. Поднимите вещи и технику с пола – на шкафы, чердаки. Увезите из зоны подтопления автомобили. Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация!», – добавил мэр Оренбурга.

Оренбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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