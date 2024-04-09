Курганский губернатор предупредил о приходе «большой воды» в областной центр

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во вторник, 9 апреля, заявил, что приход «большой воды» в областной центр прогнозируется с 11 по 14 апреля, в связи с чем сохраняется угроза подтопления и других населенных пунктов в регионе.

В своем Telegram-канале Шумков написал: «Уровень воды в Звериноголовском на 20:00 составляет уже 8 метров 93 см. За сутки с небольшим прирост составил более 3,5 метров. Прирост по часам составляет примерно 20-50 см каждые 2 часа. …Прирост воды в Тоболе за сутки на отметке Курган составил 49 см. Получается эффект «бутылочного горлышка», когда до его достижения в Звериноголовском уровень воды растет быстро, а выше по руслу идёт переток воды, но пока медленнее. Сейчас очень много зависит от того, сколько ещё будут идти сбросы воды с водохранилищ, а также какой объем воды накоплен перед Звериноголовским, и как она будет вести себя выше по течению».

«По данным Росгидромета, угроза подтопления всех указанных населенных пунктов сохраняется. Приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период 11-14 апреля. В Звериноголовском эта ночь будет очень непростой», – добавил глава региона в соцсетях.

Курган, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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