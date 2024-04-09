В результате атаки украинских дронов-камикадзе в Белгородской области пострадали два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 9 апреля, сообщил, что Шебекинский городской округ подвергся атакам тремя дронами-камикадзе вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего были ранены два человека.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошел на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе – водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу. У женщины поверхностная рана нижней конечности, у водителя микроавтобуса – множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, дальнейшее лечение пострадавшие будут получать амбулаторно. У транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши».

«Третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва никто не пострадал, поврежден один грузовой автомобиль», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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