Глава МЧС России назвал причины масштабного половодья в стране

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) РФ Александр Куренков во вторник, 9 апреля, заявил, что основными причинами масштабного половодья в стране стали «промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки», – сообщают СМИ.

По итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Куренков сказал: «Переувлажнение почвы осенью, ее последующее промерзание зимой, значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки – все это привело к тому, что на территории страны на сегодняшний день подтоплено более 10 тыс. жилых домов».

«В ряде субъектов Российской Федерации складывается неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день отмечается в Оренбургской области. Негативные прогнозы поступают в отношении Курганской и Тюменской областей», – заявил глава МЧС и потребовал от глав регионов своевременно информировать граждан о ситуации и прогнозах развития, а также поручил «держать в готовности пункты временного размещения, создать запас продуктов, воды, лекарств, обеспечить работу систем оповещения».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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