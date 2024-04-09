В Звериноголовском округе Курганской области объявили срочную эвакуацию

Глава Звериноголовского округа Курганской области Марина Панкратова вечером во вторник, 9 апреля, объявила, о незамедлительной эвакуации жителей села Звериноголовского, Прорывного, Озёрного и других населённых пунктов пойме реки Тобол.

В своем Telegram-канале Панкратова написала: «Внимание! В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена эвакуация!»

«Вода в Звериноголовском продолжает прибывать. На 22:00 уровень в селе Звериноголовском 912 см, +19 см за 2 часа. Прорывное +15 см. Озёрное +9 см. Жителям села Звериноголовского! Прорывного, Озёрного и других населённых пунктов пойме Тобола незамедлительно эвакуироваться! На ночь оставаться в зоне подтоплентя особенно опасно! Адреса ПВР – на ресурсах администрации Звериноголовского округа и интерактивной карте http://vk.cc/cw4LKp. Уделите особое внимание детям, пожилым и маломобильным родственникам. Возьмите с собой документы и ценные вещи, вещи первой необходимости. Не оставляйте в зоне подтопления животных», – подчеркнула глава Звериноголовского округа.

Курган, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube