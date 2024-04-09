Глава Оренбуржья призвал к эвакуации жителей ряда районов области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вечером во вторник, 9 апреля, в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал призвал жителей подтопляемых районов региона к оперативной эвакуации.

В своем Telegram-канале Паслер написал: «Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов!»

В правительстве Оренбургской области также сообщили, что в регионе «подготовлено 495 пунктов временного размещения для более чем 82 тыс. человек».

Согласно инеформации региональных властей, в Оренбургской области на данный момент подтоплены 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков и 16 медорганизаций.

Оренбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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