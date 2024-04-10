На Кубани три человека погибли в массовой аварии

В Краснодарском крае на трассе столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате три человека погибли. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло около шести утра на трассе «Славянск-Темрюк». 22-летний житель Краснодара на «Газели» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным «Пежо» под управлением жителя Темрюкского района. От удара «Газель» опрокинулась, а иномарка по касательной столкнулась с другим автомобилем «Газель» под управлением жителя Славянского района. Затем с «Газелью» столкнулась «Лада ларгус», за рулем которой находился 30-летний житель Калининского района.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля «Газель», предварительно виновник ДТП, а также 60-летний водитель и пассажир «Пежо»", – уточнил начальник Госавтоинспекции Славянского района, майор полиции Евгений Сторчак.

На месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ликвидируются последствия аварии.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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