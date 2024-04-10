У побережья Крыма разбился вертолет Ми-24 Минобороны РФ

Ударный вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, воздушное судно разбилось 10 апреля около шести часов утра во время выполнения планового полета.

Предварительной причиной крушения назван отказ техники.

«На месте аварии работает поисково-спасательная служба», – отметили в Минобороны.

Боевой вертолет Ми-24 «Крокодил» серийно выпускается с 1971 года. Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира, является одним из самых распространенных ударных вертолетов в мире.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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