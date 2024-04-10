Автобус с вахтовиками упал в карьер в Красноярском крае

В Красноярском крае автобус с рабочими упал в карьер. В результате два человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в Северо-Енисейском районе. Вахтовый автобус при спуске съехал с дороги и рухнул вниз. Машина опрокинулась на бок и получила серьезные повреждения.

«В результате ДТП погибли два пассажира – мужчины 1972 и 2001 г.р., водитель и три пассажира 1984, 1994, 1989 г.р. доставлены в больницу», – заявили в полиции.

Уголовные дела возбуждены по п. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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