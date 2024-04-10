По подозрению во взятке задержана зам.министра ЖКХ Белгородчины

Свердловский районный суд города Белгород в среду, 10 апреля, отправил под домашний арест задержанную по подозрению в получении взятки в особо крупном размере зам.министра Белгородской области Веронику Новикову, – сообщают СМИ, со ссылкой на правоохранительные органы.

РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу белгородского суда, пишет, что «Новиковой сегодня избрали меру пресечения «домашний арест» на 1 месяц 24 суток до 3 июня 24 года. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)».

В свою очередь, в заметке белгородского издания «Фонарь», со ссылкой сразу на три источника говорится, что «Новикова была задержана областным управлением ФСБ 8 апреля».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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