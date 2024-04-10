В результате атаки Израиля убиты трое сыновей лидера ХАМАС

Трое сыновей главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате удара Израиля по сектору Газа, – сообщают в среду, 10 апреля, ближневосточные СМИ.

В сообщении телеканала Al Jazeera говорится: «Трое сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и несколько его внуков погибли, когда израильтяне взорвали автомобиль в лагере Аль-Шати».

В свою очередь, телеканал Al Arabiya сообщает, что «трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли в результате авиаудара Израиля по сектору Газа».

В ноябре 2023 года сообщалось о гибели внучки лидера политбюро ХАМАС.

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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