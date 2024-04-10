российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 апреля 2024, 18:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В результате атаки Израиля убиты трое сыновей лидера ХАМАС

Архив. Фото: агентство «Анадолу»

Трое сыновей главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате удара Израиля по сектору Газа, – сообщают в среду, 10 апреля, ближневосточные СМИ.

В сообщении телеканала Al Jazeera говорится: «Трое сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и несколько его внуков погибли, когда израильтяне взорвали автомобиль в лагере Аль-Шати».

В свою очередь, телеканал Al Arabiya сообщает, что «трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли в результате авиаудара Израиля по сектору Газа».

В ноябре 2023 года сообщалось о гибели внучки лидера политбюро ХАМАС.

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Израиль,