В результате атаки украинского беспилотника в Курской области были убиты двое детей

Губернатор Курской области Роман Старовойт в среду, 10 апреля, сообщил о гибели трех человек, в том числе двух детей, в результате атаки украинского БПЛА на гражданский автомобиль.

В своем Telegram-канале Старовойт написал: «С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе».

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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